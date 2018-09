Piercing all'orecchio manda all'ospedale una bambina di sette anni: ecco cosa le è successo

Una bambina di sette anni è stata costretta ad andare in ospedale per rimuovere un orecchino letteralmente assorbito dalla pelle del lobo. È successo ad Harlow, in Inghilterra, dove la mamma della giovanissima ha attaccato la nota catena "Claire's", dove la bambina aveva fatto il piercing solo due settimane prima. Il negozio le aveva venduto anche una apposita soluzione disinfettante, che Suzie Nisbet - questo il nome della donna - giura di aver applicato regolarmente all'orecchio della figlia.



A due settimane dal piercing, invece, la parte posteriore dell'orecchino è stata assorbita nel lobo, causando forti dolori alla piccola Lily. Inizialmente la madre, non vedendo più il gancio posteriore del piercing, pensava che la bimba l'avesse semplicemente perso. Tuttavia Lily lamentava un insolito brucire all'orecchio, che ha spinto la madre a portarla al The Princess Alexandra Hospital, dove è avvenuta l'amara scoperta. Sono stati necessari ben due infermieri per trattenere la bambina durante il dolorosissimo intervento, in cui le è stato aperto il lobo per estrarre l'orecchino. Liy ora sta bene, ma la mamma promette di fare guerra a "Claire's", considerata la principale colpevole della disavventura capitata alla figlia.

