Piccione gli ruba una patatina dal piatto, lui lo uccide davanti agli occhi dei bambini

Atroce aggressione a un animale davanti agli occhi dei bambini. E' accaduto in Inghilterra dove un pensionato ha ucciso un gabbiano afferrandolo per le gambe e schiantandolo contro un muro dopo che l'animale gli aveva "rubato" una delle sue papatine dal piatto. L'orribile caso di presunta crudeltà sugli animali è avvenuto sul lungomare di Weston-super-Mare martedì sera, davanti agli occhi sbigottiti dei bambini.

Una mamma. testimone dell'accaduto ha raccontato di aver visto l'uomo arrabbiarsi e uccidere l'animale. Inorridita ha scattato una foto dell'uccello prima di postarlo online con una spiegazione delle azioni dell'uomo.



"Ho sentito tutte le mamme dire, “ perché l'hai fatto di fronte a mio figlio? ” , e lui avrebbe risposto « è un animale parassita » . Secondo quanto riferito, molti bambini sono scoppiati a piangere dopo aver assistito al fatto. Nonostante sia stato schiacciato contro il muro dall'uomo, la donna ha detto che l'uccello non è morto all'istante e ha avuto degli spasmi ed è stato soccorso da un passante che l'ha portato dal veterinario dove è poi stato soppresso.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42



