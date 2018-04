La strategia/ Il patto d’interesse per arginare le mire della Cina

di Giulio Sapelli

Kim Jong-un e Moon Jae-in si sono incontrati ieri a Panmunjon, sul parallelo che divide in due Corea del Nord e Corea del Sud, di cui sono rispettivamente presidenti. In quel piccolo villaggio si firmò nel 1953 un armistizio a cui non è mai seguito un trattato di pace. Nel 2007 il padre di Kim Jong-un, Kim Jong-il, e l’allora presidente della Corea del Sud, Roo Moonhyun, iniziarono dei colloqui il cui fine era assai ambizioso: la denuclearizzazione delle due Coree. A ciò si aggiungeva la volontà di dare...