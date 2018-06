La moglie e il figlio di Pablo Escobar a processo per riciclaggio

La famiglia di Pablo Escobar ha rinnegato l'attività criminale del re dei narcos, rinunciato a quasi tutti i beni accumulati nel passato per ricominciare un'altra vita fuori dalla Colombia. Ma adesso l a vedova e il figlio dell'ex signore della droga si trovano nuovamente nei guai: saranno processati in Argentina, con l'accusa di riciclaggio e favoreggiamento. Lo hanno riferito fonti giudiziarie.



Maria Isabel Santos Caballero e Sebastian Marroquin sono accusati di aver aiutato il sospetto trafficante di droga Jose Bayron Piedrahita Ceballos, attualmente detenuto in Colombia, sul quale pende una richiesta di estradizione degli Stati Uniti. La Santos e i due figli avuti con Escobar si trasferirono in Argentina a metà degli anni '90, quando l'ex capo del cartello di Medellin venne ucciso dalla polizia.



(Nella foto, Pablo Escobar con il figlio maggiore Juan Pablo, che oggi ha 40 anni e ha cambiato il nome in Sebastian Marroquin)

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA