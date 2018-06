Infermiera lascia il phon acceso vicino a un neonato, amputata una gamba al piccolo

Appena nato hanno dovuto amputargli una gamba. E' successo in un ospedale cinese, dove un'infermiera ha inavvertitamente lasciato un phon acceso vicino a un neonato di soli 4 giorni: il phon è rimasto acceso per due ore e il bimbo, che è rimasto ustionato, è stato portato d'urgenza in sala operatoria dove gli è stata amputata una gamba.





L'infermiera aveva usato il phon per asciugare tre neonati dopo averli lavati, poi è stata chiamata e lo ha lasciato acceso, come mostra il video delle telecamere a circuito chiuso. Un'altra infermiera è poi entrata nella stanza, sembra senza accorgersi di nulla, mentre il bimbo è rimasto esposto al getto d'aria bollente per 4 ore. Ora la famiglia del neonato chiede di essere risarcita per riuscire a provvedere al futuro del bimbo.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA