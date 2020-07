Terni, mamma Valeria, amputata dopo un incidente: «Tornerò a fare trekking»

Ultimo aggiornamento: 09:21

TERNI Un anno fa aveva perso il compagno, un braccio e una gamba in seguito a un incidente di moto. Anche la sua vita era stata in pericolo. Oggi mamma Valeria Masala torna a guardare con fiducia al futuro.L'incidente era avvenuto in moto, lungo la Val di Chienti alle porte di Foligno: morì sul colpo il suo compagno, Paolo Cardoni. Per salvare la cinquantatreenne di Terni, originaria della Sardegna, le sono stati amputati la gamba e il braccio sinistri, lesionati irrimedialmente dall'urto contro il guardrail ma la donna, grande appassionata di trekking, non si è arresa alla disabilità.: per ora lo ha fatto su sentieri sterrati semplici, come i Prati di Stroncone o il monte Sant'Erasmo a Cesi, ma il sogno è quello di tornare a percorrere percorsi più impegnativi, ad esempio la cresta della cima del Redentore, sui Sibillini, o il monte Terminillo.«Posti che mi facevano stare bene e che mi sono rimasti nel cuore, posti che spero di poter rivedere, grazie anche ad una protesi per la gamba ancora più performante che dovrei avere in autunno». Proprio sul Terminillo, Valeria aveva compiuto l'ultima escursione importante con il suo Paolo, nove giorni prima della tragedia.» dice ancora la donna, rimasta in coma per cinque giorni e ricoverata per due mesi e mezzo.Lei, in questi ultimi 12 mesi «duri sia a livello fisico che psicologico», ha invece potuto testare «Ora, infatti, serviranno oltre 50 mila euro per acquistare la nuova gamba che dovrà permettere alla cinquantatreenne, madre di due figli, di essere ancora più autonoma. «Dovrò trovare un modo per ringraziare tutti - conclude Valeria -, nella sfortuna mi ritengo molto fortunata perché quello che mi è capitato mi ha permesso di rivalutare l'umanità. Io, intanto, vado avanti giorno dopo giorno, per me, per i miei figli e per Paolo».