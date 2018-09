Meghan Markle ha perso tutti gli amici dopo il matrimonio con Harry

Tra amicizie e parentele,sembra aver chiuso, dopo ilcon il, con tutti gli. I motivi sono diversi: in alcuni casi, le scelte sono state forzate, in altri decisamente più naturali e spontanee. Una cosa è certa: l'essere diventata un nuovo membro della famiglia reale britannica ha inevitabilmente fatto cambiare vita all'ex attrice statunitense.LEGGI ANCHEUn destino inevitabile, dal momento che, una volta annunciato ufficialmente il matrimonio, lo scorso annoaveva interrotto ogni attività professionale, in primis la parte che aveva nella serie tv Suits. Una volta giunta in pianta stabile nel Regno Unito, però, la neo-duchessa di Sussex ha lasciato tanti affetti Oltreoceano, assumendo improvvisamente unoI problemi familiari di Meghan, in primis quelli col padree con la sorellastra, sono noti da tempo e sono stati confermati dal mancato invito della famiglia allargata al Royal Wedding dello scorso maggio. Accanto a Meghan, infatti, è rimasta solo la mamma,, che starebbe pensando di trasferirsi a Londra per stare più vicina alla figlia.Sono tanti gli ex colleghi sul set con cui, una volta lasciati gli Stati Uniti, non ha più avuto contatti. A parlarne è anche Vanity Fair , che rivela però le poche amicizie che Meghan sta coltivando ancora, nonostante il cambio radicale di vita e la distanza geografica. Si tratta di Jessica Mulroney, wedding planner canadese presente anche al matrimonio tra Meghan e Harry, e del make-up artist Daniel Martin, che ha assicurato: «Lei è la stessa di sempre, ma a volte la vita ci separa anche da chi non vorremmo abbandonare. Per questo non ha più contatti col mondo di cui faceva parte prima».