«L’Iran prepara bombe atomiche». Israele, la mossa di Netanyahu

di Fabio Nicolucci

Più si avvicina la data di metà maggio, entro la quale Trump deciderà se mantenere o meno l’accordo sul nucleare con l’Iran, e più inevitabilmente si alza la tensione da parte di chi quell’accordo lo ritiene inutile, o pericoloso, o tutte e due le cose insieme. Tra questi il falco tra i falchi è senza ombra di dubbio il premier israeliano Benjamin Netanyahu, e non da oggi. Ma l’annuncio fatto ieri sera, in tempo per avere senza repliche le aperture dei notiziari serali, è...