Italiani al di là della Manica: le loro storie di sucesso in diretta sul podcast dell'ambasciata britannica

Il racconto, in presa diretta, delle storie più significative e curiose degli oltre 600mila gli italiani che vivono, studiano, lavorano e fanno affari oltremanica. A raccontare le loro storie è una serie d'interviste sul canale, aperto dall'ambasciata britannica a Roma sulla piattaforma di podcast Spreaker Il numero di ascolti delle interviste condotte da, portavoce dell'Ambasciata britannica affidata ae capo della comunicazione del governo britannico nel nostro Paese, ha superato in pochi mesi quota 1.000, totalizzando oltre 60 ore di ascolto complessive. Si tratta di un traguardo simbolico, sostenuto da numerosi riscontri positivi da parte della comunità di italiani nel Regno Unito. Malgrado gli interrogativi sul futuro della Brexit, moltissimi italiani nel Regno Unito continuano ad avere opportunità positive ed esperienze di successo.Pierluigi Puglia e l'ambasciatrice Jill MorrisE così, sono già numerose le storie, raccolte nella serie speciale del podcast, di imprenditori, professionisti, giornalisti, ricercatori e scienziati che hanno raccontato con la loro voce il successo conquistato oltremanica. Sono le storie dila prima giornalista non britannica a dirigere, dal mese di gennaio di quest'anno, la storica associazione della stampa estera di Londra, la Foreign Press Association. Ma anche quella di, ricercatrice all'Università di Cambridge, una biologa milanese insignita in giugno di un importante riconoscimento da parte dell'Accademica britannica per le scienze mediche, attribuito solamente a 48 altri scienziati in tutto il Regno Unito., fondatore di The Family Officer Group, si è trasformato negli ultimi anni in un Business Angel che ha finanziato con successo oltre quaranta start-up di italiani oltremanica.E poi ci sono, affermata opinionista tra Londra e l'Italia, la prima giornalista non britannica a presentare le news sulla BBC;, imprenditrice romana che in pochi mesi ha conquistato oltre 250 mila clienti nel mercato britannico dell'energia;i, che con altre due socie italiane ha aperto «Casa Londra», un one-stop shop per trovare un tetto a Londra, investire nel mercato immobiliare o acquistare accessori per l'arredo rigorosamente made in Italy;e, consulente aziendale che accompagna gli investitori italiani a competere con successo nel Regno Unito; e, capo ufficio stampa del prestigioso studio di architettura di Zaha Hadid, con cui ha lavorato a stretto contatto per diversi anni fino alla prematura scomparsa dell' «archistar» anglo-iraniana che proprio con l'Italia ha avuto stretti rapporti.Fra i 600/700 mila italiani nel Regno Unito, vi sono inoltre più di 5mila accademici e ricercatori italiani, mentre il numero di studenti italiani iscritti presso gli atenei britannici è stato di oltre 13.500 nel 2016-17, in crescita costante dai 9.550 del 2013-14.«Il nostro podcast - ha dichiarato Pierluigi Puglia - si è rivelato molto più di un inedito esperimento di diplomazia digitale, ovvero un'occasione di incontro con persone reali, le cui storie sono raccontate dalla voce di quanti continuano a credere nel loro futuro oltremanica, e a impegnarsi per questo. Nonostante la diversità dei percorsi, dei settori professionali e delle situazioni personali, - ha concluso Puglia - un elemento è ricorrente: l'orgoglio dell'italianità e la consapevolezza di come proprio questa sia spesso la chiave del successo.»