â€‹Germania, il piano di Merkel sui migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione

Governo in bilico per lo scontro sui migranti in Germania. Ultimo tentativo del ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, per ricomporre la frattura con la Cdu di Angela Merkel sul piano dei migranti. Sul tavolo le dimissioni sia dal governo che dal partito se non ci sarà un compromesso: «Tirerò le conseguenze nei prossimi tre giorni - ha detto - tutto il resto sarà deciso dopo l'incontro Cdu-Csu».



Il partito della Merkel vede comunque ancora spazio per un compromesso con i conservatori bavaresi della Csu sui migranti. È quello che si legge in una dichiarazione al termine di un incontro del presidio del partito di Merkel, iniziato alle 8.30. «Noi auspichiamo un accordo per una procedura comune», si legge. In nottata il ministro dell'Interno Seehofer ha annunciato l'intenzione di dimettersi, se la Cdu non gli verrà incontro.



«Nella politica migratoria noi perseguiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo ordinare, guidare e limitare l'immigrazione», continua la dichiarazione della Cdu. Intanto dalla Csu è emerso che sabato sera, in cancelleria, Merkel abbia respinto i compromessi proposti da Seehofer. Il ministro aveva infatti chiesto che si procedesse soltanto ai respingimenti immediati di alcuni migranti, quelli per i quali fosse già avviata la procedura di richiesta di asilo. Seehofer sarebbe stato disposto a rinunciare a respingere i migranti registrati in Spagna e Grecia, paesi con cui Merkel ha trovato un accordo per i respingimenti immediati.





Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



