Migranti, Mattarella: «Nessun Paese può farcela da solo»

Migranti, Europa e Alleanza atlantica. Sono questi i temi toccati da Sergio Mattarella nella prima tappa del suo viaggio nei Paesi baltici. Il Capo dello Stato è a Riga e parla dopo un colloquio con il presidente lettone Raimonds Vejonis: «Nessun singolo paese può affrontare tutte le sfide importanti che abbiamo di fronte in questo momento storico - dice Mattarella - le migrazioni, come la sicurezza, l'ambiente, le crisi finanziarie. Tutti i problemi richiamano a una solidarietà più intensa e molto più forte e per questo l'Ue deve trovare ulteriore slancio nell'integrazione e nella sua politica comune».



«Abbiamo parlato - aggiunge il Capo dello Stato - anche della comune appartenenza all'Ue e all'Alleanza atlantica. A partire dai risultati dell'ultimo Consiglio europeo, abbiamo affrontato il tema delle migrazioni, concordando il fatto che si tratta di un fenomeno di così grande portata che nessun paese può affrontarlo da solo».



Infine in Predidente ribadisce quelle che sono le linee della politica estera italiana: l'appartenenza a Unione europea e Alleanza atlantica. «In questa condizione che il mondo presenta - conclude - occorre rinvigorire il più possibile i rapporti di solidarietà nell'Ue e nella Nato».

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50



