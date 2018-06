Francia, il Parlamento cancella dalla costituzione la parola «razza»

Parigi - La parola «razza» sara' cancellata dalla Costituzione francese. E sara', inoltre, introdotto il divieto di «distinzione di sesso». Le modiche che sono state approvate all'unanimita' dalla Commissione parlamentare approderanno a breve all'Assemblea. Il nuovo paragrafo della Costituzione diventa: la Francia «garantisce l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, origine o nazionalita'», invece di «senza distinzione di origine, razza o religione».



Sulla abolizione della parola «razza», tutti i gruppi avevano presentato emendamenti. Continuare a mantenere nel testo costituzionale questo termine, introdotto nella Costituzione nel 1946 per respingere le teorie razziste dopo il nazismo, significa alimentare fraintendimenti visto che e' dimostrato che non ci sono razze all'interno della specie umana.



Analogo consenso si è registrato sulla precisazione del divieto di «distinzione del sesso». «Per raggiungere una societa' egualitaria, il principio di uguaglianza delle donne e degli uomini di fronte alla legge deve irrigare tutta la nostra legge. E' imperativo oggi renderlo un principio fondamentale collocandolo piu' chiaramente nella nostra Costituzione», ha dichiarato la delegazione per i diritti della donna. I deputati, tuttavia, hanno respinto tutti gli emendamenti per modificare nella Costituzione la cariche al femminile (presidente, primo ministro, ambasciatore).

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA