Chi è Wang, il miliardario morto in Francia, che portò la Hna alle stelle

Wang Jian, 57 anni, morto ieri in Francia, è stato tra i cofondatori della Hna, di cui era l'attuale presidente. L'Hna è uno dei maggiori gruppi non solo cinesi ma mondiali, con attività nel settore dell'aviazione, del turismo e della finanza, fondato nel '93 partendo dalla compagnia aerea Hanian: ha importanti partecipazioni in Deutsche Bank, nella catena Hilton e impiega oltre 400.000 persone in tutto il mondo.



La Hna negli ultimi anni è cresciuta velocemente ed era stato proprio Wang a contribuire a trasformare l'Hna in una delle principali società del mondo, con partecipazioni in Deutsche Bank, Hilton, Nh Hotel e Uber. Sul suo sito web, la società ha detto di aver perso «un leader eccezionalmente dotato ed un modello, la cui visione ed i cui valori continueranno a essere un faro per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo». Il sito del gruppo, in bianco e nero per lutto, ha pubblicato uno stringato necrologio.





