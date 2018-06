Torino, video con abusi su neonati: 6 arresti della polizia postale

C'era perfino una sorta di catalogo dei video con le piccole vittime di abusi suddivise per età. Decine di video pedopornografici, tra cui filmati di abusi su neonati, sono stati sequestrati dalla polizia postale di Torino, impegnata in un'indagine che ha portato a sei arresti e 16 denunce in tutta Italia.



L'inchiesta ha preso il via dall'analisi di alcune 'stanze virtualì in cui i partecipanti si scambiavano informazioni e materiale video. Nel gruppo, c'erano ruoli differenti e i coordinatori potevano escludere chi non contribuiva con materiale suddiviso per range di età e sesso dei minori.

Le indagini sono ancora in corso per definire con precisione i compiti dei partecipanti alle 'stanze virtualì e per verificare se, in alcuni casi, siano anche stati consumati rapporti sessuali con minori.