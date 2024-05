Borgo Mantovano, raffiche di vento a 200 km all'ora ribaltano un treno merci: continua l'allerta meteo in Lombardia

Maltempo, continuano i disagi nel Nord Italia. Tra le province più colpite, Mantova e dintorni, tra pioggia, grandine e soprattutto vento. Quest'ultimo, infatti, ha causato il ribaltamento in un treno merci a Borgo Mantovano, come documentato dallo stesso sindaco su Facebook.

Tempesta di Pentecoste in arrivo, quando e dove. Il meteorologo Ferrara: «Rischio nuovi nubifragi e criticità». Le previsioni meteo

I danni del vento

«In tanti anni di Sindaco non avevo mai visto i treni rovesciati per effetto del vento.

Scene incredibili anche nelle vicine abitazioni in Via Roma Sud a Villa Poma con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Tantissime vie e scantinati allagati, così come la rsa a Revere. Situazione davvero pesante. Per fortuna non si è fatto male nessuno». Così su Facebook il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari.

Mille interventi dei vigili del fuoco in Lombardia

Le conseguenze del maltempo in Lombardia si stanno attenuando secondo i vigili del fuoco che stanno procedendo alle operazioni di svuotamento di cantine e autorimesse allagate a Gessate e Bellinzago, tra i comuni più colpiti dalla pioggia intensa di questi giorni. Nel pomeriggio di ieri, una perturbazione ha colpito la zona di Mantova, causando numerosi danni. Sono state registrate decine di richieste di intervento per tagli di alberi, tetti scoperchiati e allagamenti. Complessivamente sono stati effettuati ottanta interventi di soccorso tecnico urgente a Mantova e provincia. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati oltre mille interventi di soccorso tecnico urgente in tutta la regione mentre è ancora in corso la ricerca di un uomo che ieri sera è caduto in un torrente nel Comasco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del soccorso acquatico, insieme agli specialisti fluviali. Il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) sta utilizzando droni per le ricerche, mentre gli operatori del Tas (Topografia applicata al soccorso) stanno elaborando la cartografia delle ricerche. A Lodi i vigili del fuoco hanno segnalato uno smottamento del terrapieno che costeggia la Statale 9 dir (la Tangenziale est della città).