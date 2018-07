Treno deragliato a Pioltello, le indagini rivelano: un buco di 2 centimetri sulle rotaie

Un “ buco ” , ossia uno spazio vuoto, di circa due centimetri sarebbe stato individuato tra le due parti di rotaia, che erano unite dal giunto in cattivo stato, nel cosiddetto “ punto zero ” dove si staccò un pezzo di rotaia di 23 centimetri e deragliò il treno 10452, all'altezza di Pioltello, nel Milanese, causando, lo scorso 25 gennaio, tre morti e cinquanta feriti. È stato analizzato negli accertamenti irripetibili della consulenza disposta dalla Procura di Milano, a cui hanno preso parte anche i consulenti delle difese e delle parti offese, che hanno documentato le analisi con foto e video.



Da quanto si è saputo, la distanza tra i due pezzi di rotaia avrebbe dovuto essere di pochi millimetri. Inoltre, pare che la “ zeppa ” di legno che era stata collocata sotto il giunto per evitare che la rotaia battesse contro la massicciata non arrivasse a toccare la rotaia stessa. Gli accertamenti proseguiranno il 23 luglio, quando sarà analizzato il pezzo di 23 centimetri, e il 19 settembre quando verrà visionato un giunto “ gemello ” in buone condizioni.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



