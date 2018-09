Siciliana scomparsa da un mese. Il sindaco: «Chi sa parli, è una mamma di 4 figli»

Gessica Lattuca, 27 anni, di Favara, è scomparsa ormai dal 12 agosto: oltre tre settimane dopo la sua sparizione, denunciata dai familiari due giorni dopo, il sindaco del comune dell'agrigentino lancia un appello ai suoi concittadini. «Chi sa qualcosa, parli. Anche in forma anonima, faccia una chiamata o invii una lettera

Gessica è una mamma di quattro figli. Ed è proprio questo che ci porta a escludere il sospetto che possa essersi allontanata spontaneamente. I bambini, la mamma, l'intera famiglia hanno necessità di capire e sapere. Serve una risposta e serve che chi è a conoscenza anche di qualche particolare che può sembrare insignificante, aiuti le indagini dei carabinieri».

Il prossimo 12 settembre ci sarà una fiaccolata di sostegno alla famiglia di Gessica. «L'amministrazione sarà presente alla fiaccolata di giorno 12. Abbiamo seguito tutte le fasi delle ricerche, abbiamo messo a disposizione il centro sociale per realizzare un punto strategico per il piano provinciale di ricerche persone scomparse - ha aggiunto il sindaco - Ricerche e indagini che non sono chiuse. Quello che è stato sospeso è il piano provinciale attivato dalla Prefettura. Piano che potrà essere riaperto se emergeranno dettagli e indizi».

»,