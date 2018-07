Scontro fra auto e moto a Lampedusa, muore a 51 anni Stefano Ciocca di Latina

di Stefania Belmonte

Era andato in vacanza a Lampedusa, ma lo scorso 6 luglio è rimasto coinvolto in un grave incidente con la moto sull'isola, a non molta distanza dal luogo che aveva scelto come alloggio, in località Cala Madonna. Odontotecnico di Latina, 51 anni, Stefano Ciocca purtroppo non ce l'ha fatta. E' morto l'altra sera, dopo giorni di ospedale. Lo scontro frontale con la Panda condotta da un 27enne palermitano, che lo aveva fatto sbalzare via dallo scooter, gli aveva causato ferite gravissime. Sgomento e dolore in città.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:39



