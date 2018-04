Scontri Liverpool, l'investigatore: «Ignorate le segnalazioni della Digos, potevano fermarli»

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«I colleghi della Digos di Roma, che a Liverpool stavano collaborando con la polizia locale, hanno segnalato che stavano arrivando cinquanta tifosi giallorossi da Manchester in treno. Ma in stazione non c'erano agenti ad aspettarli, hanno potuto marciare in città, arrivando a ridosso dello stadio e della tifoseria avversaria». Massimo Passariello è uno dei massimi esperti in Italia nel settore della sicurezza degli eventi sportivi, è vice presidente operativo dell'Osservatorio nazionale sulle...