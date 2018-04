Roma-Liverpool, i sindaci Raggi e Anderson: tutto il mondo guarderà la Capitale

«Tutto il mondo guarderà a Roma e per milioni di tifosi la partita rappresenterà la passione, la lealtà, la rivalità ed il rispetto». Queste le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una nota congiunta con il suo omologo di Liverpool, Joe Anderson, in vista del ritorno della semifinale di Champions, in programma mercoledì all'Olimpico.



«Due grandi squadre - scrivono - giocheranno il ritorno della semifinale della Champions League. Due squadre di qualità mondiale e conosciute a livello internazionale, con una lunga e ricca tradizione nei tornei europei».



Per i due sindaci i 90 minuti della gara «saranno intensi, eccitanti e tra i momenti più emozionanti del percorso compiuto finora nella competizione». «Quando i tifosi della Roma sono arrivati a Liverpool - conclude la nota -, sono stati accolti a braccia aperte, un caldo benvenuto e un invito ad apprezzare la città e i suoi abitanti. I tifosi del Liverpool riceveranno lo stesso caldo benvenuto quando arriveranno a Roma, una città conosciuta per la sua bellezza, passione ed energia».





Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



