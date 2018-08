Una ragazzina di 16 anni, la cui scomparsa da Andora (Savona) era stata denunciata dai genitori mercoledì sera, è stata trovata impiccata in un ex albergo in disuso di Laigueglia, nel Savonese.



Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



