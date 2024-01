Roberta Bertacchi morta impiccata con la sciarpa ultrà, gli amici: «Quella sera litigò con il fidanzato»

Per l'autopsia si è trattato di un suicidio. Ma sulle ultime ore di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata la mattina dell'Epifania sul balcone della sua abitazione a Casarano (Lecce), emergono nuovi dettagli. Nuove testimonianze confermano che la sera prima del decesso la ragazza aveva litigato con il fidanzato in un locale della zona.

Roberta Bertacchi trovata impiccata in casa con la sciarpa del Casarano calcio. I carabinieri ascoltano un amico ultrà

Casarano, Roberta Bertacchi aveva litigato con il fidanzato la sera prima della morte

L'uomo, Davide F., di 35 anni, con cui la giovane aveva da poco aveva iniziato una relazione, è un ultras del Casarano calcio e la sciarpa con cui Roberta si è impiccata gliel'aveva regalata lui.

Al momento sul fascicolo dell'inchiesta di cui si occupa il magistrato Maria Rosaria Petrolo non compaiono indagati, ma si fa riferimento all'articolo 580 del codice penale che parla di «istigazione o aiuto al suicidio». I genitori della 26enne hanno confermato agli investigatori che Roberta era in cura per alcune patologie ma nell'ultimo periodo stava bene, tanto da decidere di trasferirsi da Ruffano a Casarano. Qui aveva preso in affitto una casa in cui viveva da sola, ed era impiegata in un calzaturificio. Ai carabinieri sua madre avrebbe anche detto di essere stata sempre contraria alla relazione di Roberta con l'attuale fidanzato che aveva conosciuto da poco.

I genitori, la madre e il secondo marito che l'ha cresciuta dopo la separazione, non si rassegnano e sono convinti che Roberta sia stata spinta da qualcuno a compiere quel gesto estremo, incurante della sua fragilità. I due hanno anche annunciato che sporgeranno denuncia per la diffusione in rete di un video dove si vede la 26enne appesa con la sciarpa al collo alla ringhiera del balcone di casa.