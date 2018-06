Melzo, il corpo di Sara Luciani trovato nel canale Muzza. Il fidanzato si era ucciso pochi giorni fa

Il cadavere di Sara Luciani è stato avvistato da un passante dopo pranzo, galleggiava a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica di Paullo. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno recuperato e stanno cercando ancora la vettura su cui si era allontanata venerdì sera assieme al fidanzato Manuel Buzzini, che al momento si ritiene abbia ucciso la ragazza e che poi si è ucciso impiccandosi nel cortile del palazzo dove vive sua nonna, a Melzo.Ieri l'autopsia ha confermato che sul suo corpo non ci sono segni di violenza o di colluttazione e un primo test ha evidenziato l'utilizzo di cocaina. Proprio a causa della droga, nel 2013 Buzzini era entrato in una comunità di recupero ma era ufficialmente 'pulitò da diverso tempo. Ancora sconosciute le cause del gesto e la dinamica della morte della Luciani. Nei giorni scorsi un testimone aveva detto di aver visto una terza persona nella Golf su cui la ragazza è salita venerdì sera ma, secondo quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, si trattava di un amico che li avrebbe salutati poco dopo.