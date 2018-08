Picchiano a sangue coppia di turisti a Rimini: arrestati tre ragazzi, uno di loro ha appena 15 anni

Due ragazzi di 30 anni, residenti a Bologna e Faenza - in vacanza a Rimini per festeggiare un addio al celibato - sono stati picchiati a sangue mentre camminavano sul lungomare di Marina Centro. È successo la scorsa notte intorno alle 2 nei pressi del bagno 23, quando i due turisti sono stati aggrediti alle spalle e picchiati con un casco da motociclista da tre giovanissimi di 15, 19 e 20 anni che volevano rapinarli del Rolex e del portafoglio.



I due sono stati salvati grazie all'intervento della Polizia di Stato che ha arrestato poco dopo gli autori della rapina. «Non sapete chi siamo noi - avrebbe urlato uno dei giovani ai poliziotti -: siamo di Napoli e conosciamo famiglie affiliate», avrebbe urlato ai poliziotti uno dei tre ragazzi, tutti residenti a Rimini. Per lui è scattata anche l'accusa di resistenza mentre tutti e tre, sono stati arrestati per rapina aggravata. Il 15enne è stato trasferito al carcere minorile 'Pratellò di Bologna, gli altri due ai 'Casettì di Rimini, in attesa dell'udienza di convalida.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45



