Venezia, legata e imbavagliata: donna sola a casa rapinata da tre banditi

Prima l'hanno minacciata con un coltello, poi l'hanno legata e imbavagliata: una donna di 60 anni è stata rapinata in casa ieri notte a Fossalta di Piave. La vittima all'improvviso si è trovata davanti un trio di malviventi che le hanno legato i polsi, non prima di imbavagliarla per evitare che potesse chiedere aiuto.



La donna in quel momento si trovava da sola in casa. Una volta avuto campo libero, i banditi hanno rovistato ovunque, impossessandosi soprattutto di monili e preziosi. Poi sono scappati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme sono stati i parenti della signora, che l'hanno trovata ancora immobilizzata. I rilievi tecnici dei Carabinieri di San Donà e Venezia sono ancora in corso.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:59



