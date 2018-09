Valerio, 13 anni, sparito da 24 ore: era uscito di casa in bici

LAVARONE (Trento) – Proseguono da ieri e senza sosta le ricerche di, 13 anni, dopo la sua scomparsa. Era uscito da casa in bici e potrebbe essersi anche allontanato molto daIn seguito alla chiamata di martedì mattina, da parte della famiglia, la macchina dei soccorsi si è subito attivata. Il coordinatore dell’del Soccorso Alpino ha immediatamente organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo il personale di terra, le unità cinofile e i cani molecolari del Soccorso Alpino per setacciare le zone attorno all’abitazione del ragazzo e al paese di Lavarone.Nel corso della giornata gli uomini dell’Area operativa Trentino meridionale sono stati affiancati da altro personale proveniente dalle Aree operative Trentino Centrale e Orientale, per un totale di una quarantina di persone coinvolte.A partire da mezzogiorno è intervenuto anche l’elicottero che ha effettuato dei sorvoli sull’area e sono state attivate delle squadre del Soccorso Alpino del Veneto per controllare i sentieri sul versante veneto. Le operazioni si stanno svolgendo in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e le unità cinofile della Scuola provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe. Continueranno in serata e nella notte anche con l’utilizzo di droni con termo camere messi a disposizione dai Vigili del Fuoco.