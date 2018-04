Picchia la compagna incinta a Procida, la donna perde il piccolo di 20 settimane

Ha perso il bambino che aspettava dopo essere stata picchiata dal compagno. È successo ieri sera sull'isola di Procida (Napoli) dove i carabinieri hanno arrestato e portato al carcere un uomo di 45 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. È stata la donna a chiamare il 112. I militari arrivati in via Giovanni da Procida hanno chiamato i sanitari. L'uomo è stato fermato e poi arrestato. Ora è chiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.



La 37enne, che era incinta, è stata portata all'ospedale "Gaetanina Scotto di Perrotolo" di Procida, dove i medici hanno constatato l'aborto di un feto di circa 20 settimane. Successivamente è stata trasferita nell'ospedale Santa maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli), dov'è ricoerata e verrà sottoposta ad aborto terapeutico. Sembrerebbe, da quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, che non fosse la prima volta che la donna veniva aggredita dal compagno. contro il quale però non aveva mai voluto sporgere denuncia.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44



