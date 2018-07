Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura, accoltellato: è grave

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è stato accoltellato a Milano. ll giovane, che è già una piccola celebrità su Instagram, è stato colpito con nove coltellate all'alba, dopo aver passato la notte in discoteca con gli amici. Ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.LEGGI ANCHE Chi è Niccolò Bettarini L'aggressione forse in seguito a una lite in strada all'uscita dalla discoteca Old Fashion in via Alemagna: come ha spiegato il gestore del locale, i filmati delle telecamere di sicurezza hanno mostrato che all'interno della storica discoteca di Milano tutto è filato liscio per l'intera serata., secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere passato accanto a un gruppo di ragazzi che stavano litigando lungo la strada ed essere stato coinvolto per fatalità.L'episodio, sul quale stanno lavorando gli agenti della questura, è accaduto poco dopo le 5. Niccolò Bettarini è stato portato all'ospedale di Niguarda dove è stato operato ed è ora in prognosi riservata.