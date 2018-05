Napoli, sequestrata e torturata in casa dall'ex fidanzato: Melania lo aveva denunciato

di Mary Liguori

Se non avesse urlato forte fin quasi a farsi mancare il respiro, forse a casa non sarebbe mai più tornata e la sua sarebbe diventata una di quelle storie da giallo che tornano periodicamente sulle pagine di cronaca nera di provincia, per un nuovo indizio, una nuova pista, una svolta annunciata dopo anni che però non arriverà mai. Invece Melania (il nome è di fantasia), sebbene terrorizzata che il suo aguzzino potesse tornare da un momento all'altro e finire il lavoro che aveva incominciato tante ore prima, ha avuto la forza di sporgersi dalla finestra, strillare con tutto il fiato che aveva in corpo, attirare così l'attenzione di un passante e riuscire a liberarsi da un incubo.Lo scorso 4 maggio la ragazza è stata sequestrata dal suo ex fidanzato. Torturata per ore. Ieri, lui ieri è finito in carcere. Si chiamae ha trentadue anni. Vittima e carnefice sono stati insieme per molti anni. La loro era una di quelle storie che incominciano nell'adolescenza e che arrivano all'età adulta. Ma nella crescita erano cambiati, si erano allontanati, litigavano di continuo. E lui l'aveva picchiata, più volte, in passato. Lei lo ha anche denunciato. Diverse volte negli ultimi cinque anni è stato indagato per maltrattamenti e stalking. Ma le indagini non hanno portato da nessuna parte. E la vittima ha complicato le cose, presentando le sue denunce in stazioni diverse.