Muore sulla moto a 24 anni, lo strazio del padre: «Lo aspettavamo per cena»

PADOVA -avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 2 dicembre. Lascia nello strazio papà Mariano, mamma Patrizia e il fratello Jacopo. Sabato, prima della tragedia che si è consumata lungo la strada dei Vivai a Saonara, aveva trascorso a Piove di Sacco la mattinata nell'azienda di elettronica e informatica del padre con il quale collaborava da sei anni.LEGGI ANCHE ----> La dinamica dell'incidente «Dopo pranzo - ha raccontato ieri il papà Mariano - ci ha salutato e ci ha detto che andava a fare una gita ad Asiago in moto con qualche amico. Lo aspettavamo per cena, poi abbiamo appreso della tragedia. Stava percorrendo la strada per far rientro a Piove e cenare insieme».