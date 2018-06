Troppe multe, l'automobilista sradica il photored e se lo porta via

Troppe multe, l'automobilista non ci sta e sradica il photored, il dispositivo che multa chi passa con il rosso. Protagonista un automobilista di 25 anni residente tra Bentivoglio e Funo di Argelato. Lo racconta Il Resto del Carlino.



Domenica, intorno alle 4 del mattino, l'uomo ha sradicato dal terreno il dispositivo utilizzando delle catene di ferro collegate al suo mezzo poi si è allontanato. Per sua sfortuna, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto, durante un servizio di controllo, lo ha fermato alla guida di un Fiat Scudo e pizzicato con a bordo l’apparecchio.



La sua rabbia nei confronti del photored non era dovuta soltanto alle multe: il dispositivo, a suo dire, sarebbe il colpevole di file e code sulla Trasversale di Pianura. A tutto questo si aggiungono le contravvenzioni (più di una) comminate in poco tempo dallo stesso apparecchio.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36



