Morti in mare in Libia, testimone tedesca sulla motovedetta: quando siamo andati via erano tutti salvi

di Valentino Di Giacomo

«Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c’era più nessuno in acqua». A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance libico che nella notte di lunedì hanno assistito al salvataggio del gommone alla deriva. I due reporter erano sulla motovedetta libica e sostengono che quando le operazioni di salvataggio di 158 persone sono terminate non era rimasto più nessun corpo in mare. LA MOTOVEDETTA Quando è giunta la chiamata dei soccorsi, erano le...