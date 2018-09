Migranti, il veliero Open Arms fa di nuovo rotta sulla Libia: «Salvare vite è un obbligo, non una scelta»

Il veliero 'Astral' della ong spagnola Proactiva Open Arms è nuovamente diretto verso il Mediterraneo centrale, la rotta utilizzata dai migranti in partenza dalla Libia. Lo rende noto la stessa organizzazione non governativa. «Niente è più importante che denunciare l'impunità di chi condanna a morte così tanti invisibili - scrive l'ong sul suo profilo Twitter -. Salvare vite umane in pericolo in mare è un obbligo, non una scelta». Oltre al veliero Astral, l'ong dispone anche dell'imbarcazione 'Open Arms'. © RIPRODUZIONE RISERVATA