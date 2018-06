Mestre, plana oltre la siepe col Suv e parcheggia sopra due auto

MESTRE - Domenica mattina, poco prima delle ore 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Asseggiano nella città metropolitana di Venezia al parcheggio Green garden per un suv finito sopra altre due auto, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.



I pompieri intervenuti da Mestre con due mezzi, tra cui l’autogru, hanno messo in sicurezza le auto e recuperato il suv, che dopo essersi letteralmente infilato in una siepe l’ha attraversata completamente, salendo sulle auto parcheggiate dal lato opposto. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118.

Sul posto per i rilievi del sinistro la polizia locale. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza del posto dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.