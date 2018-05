Matteo, 19 anni, muore schiacciato da una lamiera di 700 kg: tragedia al lavoro

di Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) -nell'area di, a. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone, intervenuta sul posto dopo l'allarme, un ragazzo di 19 anni che stava operando all'interno della zona deiè rimastoda un elemento metallico.La vittima è Matteo Smoilis di Staranzano (Gorizia), nato a Fiumicello (Udine). È stato travolto da una lamiera e da un blocco di cemento di 700 chili di peso che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe staccato da una gru. Gli operai hanno subito attivato un presidio di protesta: sono usciti dai cancelli sospendendo il lavoro.La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Il personale medico ha avviato subito le manovre di, durante a lungo. Si tratta di un operaio dipendente di una ditta esterna.Il giovane, infatti, ènonostante il trasporto d'urgenza, in volo, all'ospedale Cattinara di Trieste. Sul luogo della tragedia, che arriva a distanza di sole 24 ore dalla morte per schiacciamento sotto un muletto di un ragazzo di 30 anni in uno stabilimento tipografico di Fagagna (Udine), sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Monfalcone. L'infortunio sul lavoro è accaduto intorno alle 9.15 di oggi, mercoledì 9 maggio.