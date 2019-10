Scende dal furgone ma non tira il freno a mano: 41enne muore schiacciato dal mezzo contro un muro

È stato vittima di un infortunio sul lavoro l'uomo morto questa mattina a Bardolino, Comune in provincia di Verona: si tratta di un cittadino dello Sri Lanka, 41enne, residente a Verona, dipendente di una ditta incaricata delle consegne per conto di un corriere, che è rimasto schiacciato dal suo furgone, e non investito da un camion come si era appreso in un primo tempo. L'uomo verosimilmente è sceso dal furgone per una consegna e non ha azionato il freno a mano, venendo schiacciato mortalmente dal mezzo contro il muro di un'abitazione. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso per schiacciamento tronco-addominale.

