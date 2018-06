Manca cabrurante in aeroporto: volo da Crotone costretto a sosta a Lamezia

LEGGI ANCHE

Il volo Ryanair Crotone-Bergamo è stato costretto ad una sosta a Lamezia Terme per fare rifornimento, dal momento che nello scalo crotonese non c'era carburante. L'aereo, con 189 passeggeri, doveva decollare alle 13.45 ma è partito solo poco dopo le 15 con destinazione Lamezia.Il servizio di rifornimento, gestito dalla Sacal - la società di gestione dell'aeroporto - era previsto. Un «Notam» (gli avvisi per i piloti e le compagnie sulle operatività ed i servizi negli scali aeroportuali) di qualche giorno fa indicava che dal 10 giugno anche all'aeroporto di Crotone c'era la possibilità di fare carburante. Alle 22 di ieri, però, il Notam è cambiato ed è stato emesso un nuovo avviso che a Crotone non c'era carburante.Così il volo Ryanair FR5114 si è trovato con l'impossibilità di rifornirsi ed i piloti hanno dovuto attendere un piano di volo per decollare da Crotone alle 15.15 ed atterrare a Lamezia alle 15.55 dove è stato fatto il rifornimento. Alle 16.25 la partenza per Bergamo Orio al Serio.