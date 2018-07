Malta, la Ong Lifeline nomina due difensori italiani

Due avvocati italiani difenderanno la la Ong tedesca Lifeline. Si tratta di Daniel Amato, professore universitario di Diritto dell'Unione Europea, abilitato al Diritto Anglosassone, e Corrado Giuliano, patrocinante nelle corti superiori e specializzato in Diritto dell'Immigrazione. Sono entrambi di Siracusa. Il 27 giugno scorso, la nave Lifeline, che porta lo stesso nome dell'Ong, è attraccata a Malta dopo essere rimasta bloccata per 8 giorni in mare aperto, con 234 migranti a bordo salvati al largo delle coste libiche, in attesa dell'autorizzazione per potere sbarcare in un porto sicuro del Mediterraneo, autorizzazione negata dall'Italia, dalla Francia e, in un primo momento, da Malta stessa. Una volta giunta in porto, come preannunciato dal governo maltese, l'imbarcazione è stata sequestrata. Il capitano della Lifeline è stato interrogato e poi arrestato.



Gli avvocati parteciperanno domani all'udienza al Tribunale de La Valletta, davanti al giudice Joe Mifsud, per discutere del sequestro della nave, dell'arresto del capitano e del tema «ispezione della bandiera». Durante l'udienza, il collegio difensivo di Lifeline farà valere le convenzioni internazionali di tutela del diritto umanitario, nonché l'attuazione delle norme in materia di bandiera battente sulle imbarcazioni.

