Lodi, ubriaco investe e uccide ex presidente tribunale

È stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista che ieri sera ha investito e ucciso l'ex presidente del tribunale di Lodi Bruno Apicella, 84 anni, che in bicicletta, stava percorrendo viale Rimembranze. L'uomo guidava ubriaco.



I carabinieri di Lodi hanno accertato, infatti, che M.A., trentenne, di Lodi, impiegato e incensurato, era alla guida con un tasso alcolico tre volte oltre al consentito. Ammanettato, ha dichiarato di non avere visto il ciclista. Il trentenne è stato portato nel carcere di Lodi.

Lunedì 2 Aprile 2018



