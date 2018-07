Donna va a fare la spesa a Lecco: torna a casa e trova un pitone bianco lungo due metri

Un viso acqua e sapone, incorniciato da due lunghe trecce, e uno sguardo dolce. In costume tirolese, tra gli animali dell'azienda agricola di famiglia, potrebbe essere scambiata per Heidi,...

Oltre al pellegrinaggio a Lourdes anche una buona dose di patimenti, per quanto non richiesti né programmati e, soprattutto, non facili da affrontare per i numerosi malati che facevano parte...