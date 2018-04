Riccione, in classe c'è un bimbo con l'epilessia, la maestra dà un ruolo ad ogni compagno per le emergenze

di Alessia Strinati

Il compagno di classe ha l'e la maestra di una scuola diinsegna agli altri alunni come poterlo aiutare assegnando ad ognuno di loro un compito. Ai bambini sono pronti a soccorrere il loro amico nel caso in cui ne abbia bisogno, come testimonia la lettera di una delle mamme in un post suIl ruolo della regista resta comunque della maestra, ma ogni bimbo ha un ruolo: chi avverte il bidello, chi prende il cuscino dell'armadio e ognuno ha un turno che cambia mese per mese. I genitori del piccolo malato hanno ovviamente avvertito la scuola dei problemi del figlio e hanno scoperto per caso durante un incontro scuola-famiglia questo cartello. «La maestra ha compiuto un gesto di estrema importanza perché li ha resi partecipi e preparati per una cosa importantissima: Aiutare. Questo è un grande insegnamento di solidarietà. Questi bambini un giorno per strada si fermeranno ad aiutare chi ha bisogno e non si volteranno dall' altra parte», scrive la mamma nel post.Poi la donna conclude: «Mio figlio sta vivendo tranquillo non solo per noi a casa che cerchiamo di fare un cammino amorevole ma anche perché ha risposte così meravigliose dall' esterno ma che è sempre un ambiente dove vive. Grazie è poco maestra Elena Cecchini».