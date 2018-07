La gita con gli amici finisce in tragedia: Giovanni sbanda con la moto e muore a 26 anni

Una gita in Trentino con la moto per una dozzina di centauri è finita in tragedia: nei pressi del passo Vezzena, Comune di Levico, per un’uscita autonoma di strada ha perso la vita Giovanni Zamperetti, 26 anni, di Cornedo che abitava con i genitori in via San Sebastiano.La tragedia si è consumata attorno alle 14.30 di ieri, lungo la Statale 349. In una semicurva al termine di un lungo rettilineo tra l’hotel Vezzena e la chiesetta di Santa Zita Giovanni Zamperetti, in sella a una Ducati bianca 848, ha perso il controllo del mezzo: disarcionato è volato per alcuni metri nell’adiacente campo impattando contro uno dei piccoli pali della segnaletica stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale Alta Valsugana, i vigili del fuoco volontari di Luserna e i sanitari dell’elisoccorso di Trentino emergenza che hanno trasportato Giovanni, in condizioni disperate, all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è spirato pochi minuti dopo l’arrivo per i gravi traumi riportati nella caduta dalla moto.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:09



