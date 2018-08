Crollo Genova, sotto choc l'autista che è riuscito a frenare: «Si è salvato perchè andava piano»

Stava facendo le consegne mattutine nei vari punti vendita della zona. Andava piano, perchè il tratto è trafficato: anche per questo è riuscito a frenare il conducente del furgone dei supermercati Basko, rimasto fermo sull'orlo del ponte Morandi crollato a Genova.LEGGI ANCHE Genova, crolla il ponte Morandi sull'A10: 30 morti. Salvini: andremo fino in fondo LEGGI ANCHE Crollo Genova, giovane calciatore salvo dopo un volo di 80 metri in auto La foto del camion verde fermo sull'orlo del baratro ha fatto il giro del mondo: ora il conducente, dice Giorgio Venturoli, direttore generale dei supermercati Basko al Sole 24 Ore, «sta bene ma è sotto choc. È stato soccorso e gli hanno fatto tutti gli accertamenti medici. Quello è un tratto di strada che i nostri furgoni percorrono ogni giorno, è un ponte molto trafficato e anche per questo non si viaggia ad alta velocità. Forse anche per questo l’austista ha avuto il tempo di frenare».L'autista è un dipendente della Damonte Trasporti, ditta che si occupa delle consegne. Per ora ha risposto agli inquirenti e poi chiesto di essere lasciato riposare.