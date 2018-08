Crolla il viadotto Morandi sull'A10 a Genova. «Struttura giù per 100 metri». Si temono vittime

Tragedia sull'autostrada A10 a Genova. Un crollo ha interessato il ponte Morandi nei pressi del capoluogo ligure. Potrebbero esserci auto coinvolte. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine stanno accorrendo sul posto.







Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi a Genova. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena. È crollata una lunga porzione del viadotto Morandi su cui corre l'autostrada A10. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. Si teme che diversi automezzi siano rimasti coinvolti.

#Genova crolla ponte #morandi per cedimento strutturale.

Ancora non si parla di vittime ma si tratta di un ponte sempre trafficato.

Si inizierà a dar colpa alla pioggia oppure saranno accertate le SICURE #responsabilità? pic.twitter.com/7QzpDIWgOp — Enzo Carella 🇮🇹 (@LeveHome) 14 agosto 2018

LEGGI ANCHE ----> Il viadotto Morandi ultimato nel 1967 Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull' A10 Genova-Savona tra il Bivio per l' A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All' interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l' A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.