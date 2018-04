Il caso Facebook/ La privacy è libertà dunque non negoziabile

di Carlo Nordio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tra poco più di un mese entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali. Il testo è stato approvato due anni fa, ma la sua applicazione è stata rinviata al prossimo 25 maggio per consentire agli interessati di studiarlo e di uniformarsi ai suoi precetti. Tuttavia qui non ci occupiamo delle conseguenze giuridiche di questa complessa normativa. Ci interessa piuttosto spiegarne la natura e gli obiettivi: perché questi riguardano tutti noi, i nostri diritti e le nostre...