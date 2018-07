Francesca, ragazza Down, e la madre si laureano insieme all'Università di Calabria

Non hanno mai voluto subire la disabilità che aveva colpito la famiglia: loro, iil papà e la mamma di Francesca. E lei stessa, Francesca Pecora, nata 23 anni fa in Calabria con la sindrome di Down: una vita difficile fin dal parto, prematuro, e poi segnata anche da numerose operazioni chirurgiche per problemi cardiaci. Una famiglia molto unita grazie anche alle esperienze nello scautismo e nel mondo del volontariato della coppia di Cosenza che l'altro ieri ha festeggiato una doppia laurea.



Francesca e la madre Loredana Ambrosio - come riporta L'Avvenire - si sono laureate all’Università della Calabria discutendo insieme le tesi di laurea in Teoria delle relazioni sociali, relatore il professore Ciro Tarantino nel corso di Comunicazione e Dams. Il titolo delle loro tesi: “Critica della predestinazione sociale”.



Una battaglia quotidiana, quella della famiglia Pecora, contro i pregiudizi e lo scetticismo sulle possibilità per Francesca di raggiungere traguardi come un diploma o la laurea: «Sarei felice se la storia di Francesca potesse essere un messaggio di speranza per i tanti genitori fermati o comunque rallentati dalle istituzioni. Durante questi anni mi hanno più volte fatto temere che questo impegno intenso potesse provocare danni a mia figlia, a cominciare da blocchi mentali», ha detto all'Avvenire la madre Loredana.











Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20



