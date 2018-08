Cinquemila dentifrici e schiume da barba con falsa scadenza: maxi sequestro nel Napoletano

Ad Afragola, nel Napoletano, i carabinieri hanno sequestrato cinquemila dentifrici e schiume da barba con date di scadenza rimosse o false e hanno denunciato tre persone per frode in commercio.I militari hanno trovato 4.500 dentifrici scaduti ai quali era stata rimossa la linguetta termosaldata su cui è scritta la data di scadenza e 588 bombolette di schiuma da barba da cui era stata cancellata la scadenza stampata sul fondo.Il materiale, insieme con centinaia confezioni di detersivi, saponi e carta igienica, era accatastato in un deposito in cui i carabinieri della stazione di Afragola sono entrati dopo aver visto due uomini che vi si erano nascosti.Un 61enne e un 48enne, entrambi di Afragola, nel prefabbricato stavano tagliando alle confezioni di dentifrici scaduti la linguetta che riporta la data di scadenza e stavano incollando etichette nuove con la scritta riguardante la composizione chimica del prodotto in italiano.Successivamente è giunto nel deposito anche un 59enne di Afragola, già noto alle forze dell'ordine, verosimilmente il tramite con uno dei negozi che si approvvigionava di quei prodotti. I prodotti ed il prefabbricato sono stati sequestrati. Indagini sono in corso con il supporto del Nas di Napoli.