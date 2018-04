Bologna, alla guida ubriaco uccise una ragazza: condannato a cinque anni per omicidio stradale

È stato condannato a 5 anni Mattia Sammartino, 23enne che ad aprile di un anno fa, mentre era al volante della sua auto, investì e uccise Marialaura Dibenedetto, 29 anni, che percorreva la Tangenziale di Bologna in sella ad uno scooter. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato, la decisione è del gup Franco Raffa. In aula per la procura c'era il pm Michele Martorelli che aveva chiesto una pena di 5 anni e 8 mesi per il 23enne, che già da un anno si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. La famiglia della ragazza è già stata risarcita con la somma di un un milione e 200 mila euro. La notte dell'investimento il 23enne guidava ubriaco e sotto l'effetto di cannabis: il suo tasso alcolico era cinque volte superiore al limite concesso di 0,5 grammi-litro. La famiglia di Marialaura era fuori dall'aula: «Non c'è pena che possa colmare un dolore così grande», ha detto emozionata la sorella della vittima.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24



