Vannacci, annullata la cena da 35 euro con il generale al Cral del Comune di Torino: la decisione dopo le polemiche

L'evento era già sold out, ma dopo le polemiche è stato rinviato, con buona pace di coloro che avevano già programmato una spesa di 35 euro (offerta minima) per partecipare. La presentazione del libro del generale Roberto Vannacci e la cena insieme all'autore del contestatissimo libro "Il mondo al contrario" a Torino è stata cancellata. La conferma è arrivata dai responsabili del Lions Club Torino Taurasia, che avevano organizzato l'evento presso il ristorante del Cral, il Circolo ricreativo dei dipendenti del Comune in corso Sicilia 12.

La decisione

La serata, inizialmente prevista per giovedì 14, era sold out con circa cento posti prenotati da giorni. I 35 euro avrebbero alimentato la raccolta fondi dedicata al reparto di cardiochirurgia pediatrica. «Una decisione indipendente dalla nostra volontà. Il generale conferma comunque la sua disponibilità» fa sapere il Lions Club Torino Taurasia. A tirarsi indietro pare sia stato proprio il locale del Cral, che essendo un circolo privato riservato ai soci - i dipendenti comunali - non avrebbero potuto ospitare dei non tesserati.

Inevitabilmente avranno pesato le critiche scoppiate a Palazzo Civico.

Il sindaco Stefano Lo Russo e la Cgil avevano annunciato una «verifica». A non andare giù la scelta della location. Accogliere il discusso generale negli spazi del Cral dei dipendenti comunali, anche se nel ristorante dato in gestione esterna, ha attirato più di una lamentela da parte degli impiegati di Palazzo Civico.