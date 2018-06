Nadia Toffa, l'ira di Carolyn Smith: «Brigliadori offende chi lotta ogni giorno contro i tumori»

di Simone Pierini

«La prima volta che l’ho sentita parlare sull’argomento sono svenuta. Seriamente, davanti alla tv mi sono sentita male. Se me la dovessi trovare davanti...». Così, membro della giura di Ballando con le Stelle che sta lottando contro il, si scaglia controe le sue frasi choc controLEGGI ANCHE ----> L'attacco di Brigliadori a Nadia Toffa Uno sfogo rabbioso quello della Smith al Corriere che va in difesa della conduttrice delle Iene e di tutte le donne che come lei stanno affrontando il brutto male. «​Dice cose gravissime e offensive, tipo che la chemioterapia uccide, i tumori no. Così facendo offende non solo tutti i medici che ogni giorno si impegnano nella ricerca, ma anche chi lotta contro i tumori».Poi l'apprezzamento nei confronti della decisione della Rai di escluderla dal reality Pechino Express. «Mi sono sentita molto protetta dalla Rai e sono orgogliosa di lavorare in un’azienda in cui si ragiona così. Eleonora Brigliadori dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza prima di parlare».